Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 30 yaralı

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada 30 yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edildi.

Haberler - İHA 17.07.2022 - 08:14 | Son Güncelleme : 17.07.2022 - 09:05

Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 30 yaralı

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'de tur otobüsü, Sarıoğlan ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolculardan Rıfkı Can, Karadeniz turundan Mersin'e döndüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu." iddiasında bulundu.

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