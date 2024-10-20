Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de 1 kilo 814 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği değerlendirilen 2 araçta narkotik köpeği "Mia" ile arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler Ü.Ş. ve Ö.E, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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