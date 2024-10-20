Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği değerlendirilen 2 araçta narkotik köpeği "Mia" ile arama yaptı.



Aramada, 1 kilo 814 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler Ü.Ş. ve Ö.E, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

