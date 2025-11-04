Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırma neticesinde bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiye ulaşıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile araçta yapılan aramada; 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

