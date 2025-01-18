Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde K.T. (25), A.E.C. (26) ve K.A. (22) yakalandı. Ekiplerce yapılan aramada ise 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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