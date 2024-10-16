Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda O.T. (27), H.Ö. (28) ve Y.K. (28) gözaltına alındı, 8 parça halinde 9,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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