Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının kente şehir dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Takip sonucu şüphelilerin bulunduğu aracı durduran polis, otomobildeki Y.T, E.G. ile B.E.Ö'yü gözaltına aldı.



Otomobilde narkotik arama köpeği "Jack"in yardımıyla yapılan aramada, 2 bin 533 uyuşturucu hap ele geçirildi.



"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.