Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 53 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.C.K, Y.K. ve G.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kayseri
- Uyuşturucu