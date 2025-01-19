Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i firari hükümlü 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 22,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda M.E. (34), E.E. (27), M.E. (25) ile M.D. (41) gözaltına alındı.

"Yağma" suçundan 22 yıl 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen M.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Musk'ın hayal kırıklığı: Starship test uçuşunda parçalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...