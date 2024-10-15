Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, İ.A (43), F.Y (29), U.M.Y. (20) ile M.Ç. (40) gözaltına alındı, 2,84 gram sentetik uyuşturucu, 893 sentetik hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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