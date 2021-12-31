Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Anne ve kızına gözaltı

Kayseri'de düzenlenen narkotik operasyonunda 875 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda anne ile kızı gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.12.2021 - 09:59

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Anne ve kızına gözaltı

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'de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen anne ile kızı polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, anne F.S. ve kızı Ş.S'nin uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. 

Zanlıların ikametine düzenlenen operasyonda 875 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Polis ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan anne ve kızının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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