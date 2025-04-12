Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Kalem görünümlü silah ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evin gizli bölmesinde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda gizli bölmede 70 gram metamfetamin, 4 tabanca, tüfek, suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E. (42), polis merkezine götürüldü.
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