Kayseri’de uyuşturucu şebekesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından batı illerinden Kayseri’ye ve doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen şebeke üyelerine yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi ve hassas burunlu köpeklerin de katıldığı operasyonlarda hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. (44) ile P.K. (44), İ.A. (40), İ.Ö. (35), A.S. (31), M.Y. (42) ve E.Y. (32) yakalandı. Operasyonda ekipler tarafından polis köpeği eşliğinde yapılan aramalarda; 1 kilo 895,34 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suça konu 241 bin TL nakit para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan şahıslardan; G.E., M.Y., P.K. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.S., İ.Ö. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.