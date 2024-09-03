Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 15 yıl hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. ve avukatı katıldı.



Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık savunmasında, uyuşturucu madde satmadığını, kullandığını öne sürdü.



Kullandığı için pişman olduğunu iddia eden M.B, işlemediği suçtan ceza almak istemediğini dile getirerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık M.B'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

