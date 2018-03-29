Kayseri'de yağış sele neden oldu

Son dakika haberi!

Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçayır mahallesinde şiddetli yağışın etkisiyle sel meydana geldi.

Bölgeye; itfaiye, 112, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kapuzbaşı Şelaleleri'nin de bulunduğu dağlık arazidepansiyon işleten Dursun (55) ve eşi Iraz Baştürk (53), Şelale Deresi'nde oluşan sel nedeniyle dere kenarındaki iki katlı pansiyonlarında mahsur kaldı.

Üst kata çıkan çiftin telefonla yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, merdiven uzatıp karı kocayı kurtardı.



Dursun Baştürk gece başlayan yağmurun ardından iki katlı pansiyonlarının birinci katını sel bastığını söyledi.



6 SAAT MAHSUR KALDILAR



İtfaiye ve AFAD'ı aradıklarını anlatan Baştürk, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldıklarını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



Bu arada ekipler, bazı evlerin ve araçların zarar gördüğü mahallede hasar tespit çalışması başlattı.