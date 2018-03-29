NTV

Kayseri'de yağış sele neden oldu

NTV Haber

Türkiye
kayseri.jpg

Kayseri'de şiddetli yağış taşkına neden oldu. İşlettikleri pansiyonda mahsur kalan bir çift, 6 saat sonra kurtarılabildi.

Son dakika haberi! 

Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. 

Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçayır mahallesinde şiddetli yağışın etkisiyle sel meydana geldi. 

Bölgeye; itfaiye, 112, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

Kapuzbaşı Şelaleleri'nin de bulunduğu dağlık arazidepansiyon işleten Dursun (55) ve eşi Iraz Baştürk (53), Şelale Deresi'nde oluşan sel nedeniyle dere kenarındaki iki katlı pansiyonlarında mahsur kaldı.

Üst kata çıkan çiftin telefonla yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri, merdiven uzatıp karı kocayı kurtardı.

Dursun Baştürk gece başlayan yağmurun ardından iki katlı pansiyonlarının birinci katını sel bastığını söyledi.

6 SAAT MAHSUR KALDILAR

İtfaiye ve AFAD'ı aradıklarını anlatan Baştürk, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldıklarını, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Bu arada ekipler, bazı evlerin ve araçların zarar gördüğü mahallede hasar tespit çalışması başlattı.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin