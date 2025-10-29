Kayseri'de yangın paniği: 4 çocuk dumandan etkilendi
Kayseri'de bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin oturduğu 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Daireden yükselen duman, kısa sürede binanın içine yayıldı.
Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 çocuk ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.
- Kayseri Kocasinan
- Kayseri
- Yangın