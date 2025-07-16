Kayseri'de yasa dışı silah operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yasa dışı silah operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Y. ile A.S.'yi yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca şarjörü ve 9 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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