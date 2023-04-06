Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolu Karahalka mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.