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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Kayseri'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait resmi 34 FIR 436 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolu Karahalka mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüstekilerin deprem bölgesi Malatya'dan görevden dönen Bağcılar Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

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