Kayseri’de zincirleme kaza | TIR sürücüsü kaçtı: 1 yaralı

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan İ.Y. yönetimindeki otomobil ile F.G. yönetimindeki kamyonete çarptı.

TIR ile birlikte refüjdeki uyarı levhalarına ve ağaçlara çarpıp karşı şeride geçen 3 araç karşı yönden gelen E.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İ.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsünün kaza sonrası kaçtığı belirlendi. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.