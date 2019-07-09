Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı bitişiğindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Meydanı Camikebir Mahallesi'nde bulunan Vezir Hanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Bir süredir restorasyon çalışması yapılan handaki yangının çıkış nedeni araştırıyor.
Kayseri'deki tarihi Vezir Hanı'nda yangın
Anadolu AjansıTürkiye
Kayseri'de tarihi Vezir Hanı'nda yangın çıktı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı bitişiğindeki Vezir Hanı'nda çıkan yangın söndürüldü.