Kayseri'deki yol verme kavgasına iki gözaltı

Kayseri'nin Talas ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

'de trafikte çıkan kavgayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yol verme nedeniyle çıkan kavganın görüntülerinin yayımlanmasının ardından çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, trafikte kadın motosiklet sürücüsü G.N.Ö'yü (24) darbeden M.D. (64) yakalandı.

Devam eden kavgada M.D'ye saldırdığı G.N.Ö'nün arkadaşı H.M. (23) de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

