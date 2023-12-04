Kayseri'ye uyuşturucu operasyonu: 2 polis hafif yaralandı

Kayseri'de şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalandı.

Kayseri'ye uyuşturucu operasyonu: 2 polis hafif yaralandı
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'de gerçekleştirilen operasyonunda 2 polis hafif yaralanırken, 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerde il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 polis ise hafif yaralandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürüldü.

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