Kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde

Sırasıyla; Burdur İli Ağlasun İlçesinde ve Van İli Saray İlçesinde kaymakamlık yapan Ertürkmen, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Kayseri Yeşilhisar İlçe Kaymakamı, Aydın İli Sultanhisar Kaymakamı, Trabzon Beşikdüzü İlçe Kaymakamı ve Samsun Bafra İlçe Kaymakamı olarak görev yaptı.



Ertürkmen, 29 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ise Şişli Kaymakamı olarak atandı.