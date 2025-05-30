Kaza ihbarına giden polis buldu: Darp edilen kadın öldü

Tokat'ta gece yarısı arazide darp edilen iki kişiden biri öldü.

Olay Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman ve M. K.‘ya ilk müdahaleyi yaptı.

Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'ne, M. K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Yalman müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TAŞLARDA KAN İZLERİ BULUNDU

Hastanede yapılan ilk incelemelerde Hatice Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi.

M. K. ise, kız arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini öne sürdü.

Polisin araştırmasında, yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde bulunan Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izlerine rastlandı.

Çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti için geniş çaplı inceleme başlattı.