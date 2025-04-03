Kaza kurbanı anne ve üç çocuğuna gözyaşlarıyla veda

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Adana’da kaza kurbanı anne ve çocukları, bugün toprağa verildi.



Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke karayolu Kozan Barajı mevkisinde geldi.



Feke ilçesinin Tortulu Mahallesi’nde bayram ziyareti için gittiği ailesinden dönen Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

Feci kazada otomobil hurda yığınına döndü

BİR AİLE YOK OLDU Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Zeynel Güleç ile eşi Ülkü ve çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç’in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan Saliha Özalp, Onur Özalp, İsmail Mert Özalp, Ekrem Andiç, Rıdvan Yazar, Hürü İçen, Mehmet Ali İçen, Ahmet Ohal, Ayşe Meşe ve İlkay Ocak, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü.

Adana'daki feci kazada can veren Güleç ailesi