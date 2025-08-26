Kaza kurbanı Emrah'a veda: Bir ay sonra baba olacaktı

Gürsu'daki Bilali Habeşi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emrah Dağhan'ın cenazesi, Gürsu Mezarlığı’na defnedildi.



Cenazeye Dağhan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Emrah Dağhan'ın evli olduğu ve eşinin doğumuna bir ay kaldığı öğrenildi.