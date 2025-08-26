Kaza kurbanı Emrah'a veda: Bir ay sonra baba olacaktı
İstanbul Başakşehir'de meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Emrah Dağhan, Bursa'da toprağa verildi.
TEM Otoyolu Edirne istikameti İstanbul Başakşehir mevkisinde dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında Emrah Dağhan (31) yaşamını yitirmiş, 21 kişi de yaralanmıştı.
Dağhan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bursa'ya götürüldü.
Gürsu'daki Bilali Habeşi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emrah Dağhan'ın cenazesi, Gürsu Mezarlığı’na defnedildi.
Cenazeye Dağhan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Emrah Dağhan'ın evli olduğu ve eşinin doğumuna bir ay kaldığı öğrenildi.
