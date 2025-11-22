Kaza kurbanı ödüllü kemancı Laçin'in adına vakıf kurulacak

Kaza kurbanı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ailesi, kızlarının adını yaşatmak için vakıf kurmaya hazırlanıyor.

Laçin Akyol'un başarılarıyla gurur duyan aile, yaşadıkları acıyı kızlarının adına kuracak vakıfla hafifletmek istiyor.

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, vakıf sayesinde Laçin gibi yetenekli gençlere eğitim hayatında destek olacak.

Laçin'in babası Mahmut Akyol, "Ayakta durabilmek için Laçin Vakfı kurmak istiyoruz. Laçin gibi yetişen Türk çocuklarına yurt dışında gelecek sunmayı, onları 'master class'a hazırlamayı amaçlıyoruz. Yarışmalar düzenleyip kazanan çocukları geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

18 yaşındaki Laçin Akyol, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin birçok konserinde sahne almıştı.

Laçin, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3’üncü olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmeye çalışırken İ.H.Ç.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç., savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücü 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.