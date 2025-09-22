Kaza kurbanı polise gözyaşlarıyla veda
Kütahya'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru, memleketi Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Polis memuru Samet Ter'in (36) cenazesi, memleketi Ulubey ilçesi Karacahmet köyüne getirildi.
Ailesinin evinde helallik alınmasının ardından Ter'in Türk bayrağına sarılı tabutu Karacaahmet Camisi'ne götürüldü.
Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Ter'in annesi Filiz, kardeşleri Mehmet ve Demet Ter ile yakınları gözyaşı döktü.
