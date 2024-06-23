Kaza mı, cinayet mi? Melek’in öldüğü olayın görüntüsü ortaya çıktı

Ankara’da yolda yürüdüğü sırada düşen Melek Akgül isimli kadının, cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Akgül’ün yaklaşık 10 metre araç altında sürüklendiği, kısa süreliğine duran ve kendisi gibi başka bir gece kulübünde çalışan ve alkollü olduğu belirtilen Öykü Yıldız’ın daha sonra cipiyle üzerinden geçerek kaçtığı yer aldı.

Kaza mı, cinayet mi? Melek’in öldüğü olayın görüntüsü ortaya çıktı

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’da Melek Akgül isimli kadının cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesindeki Çankırı Caddesi’nde meydana geldi.

Gece kulübünde çalışan Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra, iddiaya göre yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

Akgül’ün yere düşmesi sonrası bir kişi yanına giderek yardım etmek istedi.

Bu sırada, plakası henüz öğrenilemeyen ve başka bir gece kulübünde çalışan Öykü Yıldız yönetimindeki cip, Akgül’e çarparak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınan Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yıldız’ın da yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza mı, cinayet mi? Melek’in öldüğü olayın görüntüsü ortaya çıktı - 1

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, Akgül’ün yaklaşık 10 metre aracın altında sürüklendiği yer aldı.

Ayrıca, kazanın ardından kısa süre duran Yıldız’ın, cipin altında bulunan Akgül’ün üzerinden geçerek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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