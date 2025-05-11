Kaza sonrası hastanede kalmayı reddetti, hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde 40 yaşındaki Halil İnan, kendi aracı ile hafif çaplı kaza yaptığını söyleyerek gece saatlerinde Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine müracaat etti.

İnan, muayene ve tetkiklerin ardından doktorların müşahede altında kalma tavsiyesini kabul etmeyerek evine döndü.

HAYATINI KAYBETTİ

İki çocuk babası Halil İnan, sabaha karşı evinde fenalaştı.

İnan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.