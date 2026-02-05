Kaza sonrası ortalık karıştı: 5 gözaltı

IHA
Aksaray'da maddi hasarlı trafik kazasının ardından kavga çıktı. Müdahale eden polis ekiplerine de direnen taraflardan 5 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Fatih Mahallesi'ndeki kavşakta akşam saatlerinde iki araç çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

 

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, kavgayı ayırmak isteyen polise de direnince olay yerine takviye ekip sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan B.Ş.,G.İ., R.Ş., A.G. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı.

