Kaza sonrası silahlı çatışma: 2 kişi yaralandı

Adana’da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası silahlı kavga çıktı. Kavga sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası silahlı çatışma: 2 kişi yaralandı

Naim Emin Ü. Kullandığı aracı ile 21 yaşındaki Tayfun T. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü yere savrulurken Naim Emin'in kullandığı otomobil bir işyerine çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Tayfun T.’in yakını 33 yaşındaki Sedat E. olay yerine gelerek otomobil sürücüsü Naim Emin Ü. ile kavga etti.

Kavgada kısa sürede silahlar çekildi. Naim Emin Ü. ve Sedat E. karşılıklı birbirlerine tabancayla ateş etti.

Her iki tarafta birbirini ayağından yaraladı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun T. ile sonrasında silahlı kavgada birbirlerini yaralayan Naim Emin Ü. ve Sedat E. hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da feci kaza | Lastik değiştiren kişilere otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da feci kaza | Lastik değiştiren kişilere otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...