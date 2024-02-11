Kaza sonrası silahlı çatışma: 2 kişi yaralandı

Naim Emin Ü. Kullandığı aracı ile 21 yaşındaki Tayfun T. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü yere savrulurken Naim Emin'in kullandığı otomobil bir işyerine çarparak durdu.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Tayfun T.’in yakını 33 yaşındaki Sedat E. olay yerine gelerek otomobil sürücüsü Naim Emin Ü. ile kavga etti.



Kavgada kısa sürede silahlar çekildi. Naim Emin Ü. ve Sedat E. karşılıklı birbirlerine tabancayla ateş etti.



Her iki tarafta birbirini ayağından yaraladı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun T. ile sonrasında silahlı kavgada birbirlerini yaralayan Naim Emin Ü. ve Sedat E. hastaneye kaldırıldı.

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