Kaza sonrası tedaviyi reddetti, beyin kanaması geçirdi
Kamyonet ile çarpışan 60 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedaviyi kabul etmedi. Ancak hastaneye gidince beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan 60 yaşındaki Veli Çetin yönetimindeki motosiklet, sokağa dönüş yapmakta olan Ferhat A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Çetin, yaralandı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Sağlık ekiplerinin hastanede tedavisi reddeden Çetin , vatandaşların da ısrarıyla ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan incelemelerde, beyin kanaması geçirdiği öğrenilen muhtar yoğun bakıma alındı.
Polis kazayla ilgili tahkikata devam ediyor.
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