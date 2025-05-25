Kaza sonrası yaralıyı battaniye tutarak güneşten korudular
Çorum'da hafif ticari aracın devrildiği kazada yaralanan Fatma Genç, üzerine battaniye tutularak güneşten korundu.
Çorum'un Osmancık ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1’i yabancı 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kanlise köyü D-100 kara yolunda meydana geldi.
Yusuf Özdemir’in kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, devrildi.
Kazada, Özdemir ile araçtaki Fatma Genç, Hüseyin Genç ve Mayrunjan Norvetova yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Fatma Genç’i çevredekiler üzerine battaniye tutarak, güneşten korumaya çalıştı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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