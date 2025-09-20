Kaza sonrası yola savruldu, gözyaşlarıyla hastaneye götürüldü

Kaza, dün Gülevleri Mahallesi 106'ncı Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan ana yola çıkmak isteyen genç motosiklet sürücüsü Dilek Ö., ana yolda seyir hâlinde olan otomobili görünce panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Dilek Ö., motosikletiyle birlikte savrularak yola düştü. Acı içinde yerde kalan genç kızı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilek Ö., acıdan dolayı gözyaşı dökerken ambulansa alınıp Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

"BU YOLA DAHA CİDDİ TEDBİRLER ALINMASINI BEKLİYORUM"

Aynı mahallede kazayı gördükten sonra olay yerine gelen Ramazan B., "Ben bu mahallenin sakiniyim. Bu yol çok işlek bir yol ve daha 1 ay öncesinde bir ölümlü kazamız oldu. Burada biraz yukarıda 2 tane okulumuz bulunuyor ve hiçbir tedbir alınmadı.

Aslında buranın daha ciddi tedbirler alınması lazım. Üst geçit ya da bariyer çalışması yapılabilir. Yoksa bu tür kazalara daha çok şahit olacağız. Yetkililerin bir an önce bu duruma el atması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.