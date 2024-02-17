Kaza süsü verilen cinayette 1 kişi tutuklandı: Fotoğraftaki o bebek 20 yıl sonra katili oldu

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden abla Serap G., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden suçunu itiraf eden Cihan G., 'Tasarlayarak kasten adam öldürme', baba Hasan G. ve anne Makbule G. ile 'Kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheliden Cihan G.’nin tutuklu yargılanmasına, diğer ailenin üyelerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.



KUCAĞINDAKİ BEBEK 20 YIL SONRA KATİLİ OLDU



Araları bozulmadan önce sıkça görüşen iki komşudan birisinin mezara, diğerinin ise cezaevine girdiği olayın ardından ortaya çıkan fotoğraf yürekleri burktu. Yaklaşık 20 yıl önce hayatını kaybeden Şahin Demirten'in evinde çekildiği belirtilen fotoğrafta, Şahin Demirten kucağındaki kızı Ceylan ve eski eşi Zühra Erten ile yan yana dururken, cinayet zanlısı Cihan G. ile annesi de karede yer aldı.

Cihan G.'nin geçmişte Şahin Demirten'in yolunu keserek para istemesi ve yaşanan tartışmaların husumete dönüşmesiyle bozulan ilişkilerin cinayetle noktalanması, Demirten'in ailesini büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yardım elini uzattığı aileden kötülük gören Demirten'in eski eşi Zühra Erten, şüphelilere “Katiller, size yazıklar olsun. Ben size çok ekmekler yedirdim. Biz size ekmek aş verdik, siz bize bunu nasıl yaptınız. Çocuklarıma acı çektirdiniz” diyerek tepki gösterdi.