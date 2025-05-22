Kaza yapan alkollü sürücü arkadaşını çağırıp suçu üstlenmesini istedi

Aydın Efeler'deki kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli Bulvarı Kocagür Kavşağı'nda meydana geldi.

Makas atarak ilerlediği ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ahmet A'nın kullandığı otomobil, A.A. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada Ahmet A'nın yanındaki kız arkadaşı S.S. (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.S, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



1.50 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Diğer yandan Ahmet A, iddiaya göre ekipler gelmeden önce bir arkadaşını arayıp olay yerine çağırdı. Ahmet A, arkadaşına kazayı üstlenmesini söyledi. Ahmet A.'nın arkadaşı, kaza yerine geldiğinde bu teklifi kabul etmedi.

GÖRGÜ TANIKLARI YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Ahmet A, daha sonra ekiplere, "Araç benim fakat kazayı arkadaşım yaptı" diyerek arkadaşını işaret etti. Bu sırada 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışma dakikalarca sürerken, görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda otomobili kullanan kişinin Ahmet A. olduğu tespit edildi.

Bir süre alkolmetreye üflemeyi de reddeden Ahmet A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ahmet A. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.