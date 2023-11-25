Kaza yapan alkollü sürücü: Ocakta yemeğim var, eve gitmem gerek

Bursa'da, şarampole yuvarlanan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan Nergis E. (29), gelen polislere "Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım" dedi. Yapılan kontrolde 1,7 promil alkollü olduğu tespit edilen N.E., olayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırdı.

Kaza yapan alkollü sürücü: Ocakta yemeğim var, eve gitmem gerek

Bursa'da Nergis E. yönetimindeki otomobil Atatürk Caddesi'nde şarampole yuvarlandı.

Nergi E. aracından kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polislere, "Ocakta yemeğim var. Gitmem gerekiyor" diyen Nergis E., yapılan testte 1,7 promil alkollü çıktı.

Polislere, “Ben alkol almadım” diyen Nergis E. bu sırada kazayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırıp, "Kamerayı ben değil sen kırdın" dedi. Muhabir şikayetçi olunca Nergis E. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

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