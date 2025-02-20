Kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu

M.K. (27) idaresindeki otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaza yaptı.



Devriye görevindeki polis ekiplerince işlem yapılmak üzere ekip arabasına bindirilen M.K, aracın nezarethane bölümünde belinden çıkardığı silahla kendini vurdu.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



M.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Karaman Valiliğinden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen tek taraflı hasarlı trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerimiz, refüje çıkmış araç tespit etmiştir. Sürücü M.K'nin yapılan alkol ölçümünde 1,39 promil alkollü olduğu belirlenmiş, şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan işlem yapılmak üzere polis aracına alınmış ve kaba üst araması gerçekleştirilmiştir.