Kaza yapan alkollü sürücünün aracı dik kaldı

Bahçelievler'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobil sokak arasında seyir halindeyken iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile başka bir aracın üzerine dik bir şekilde asılı kaldı. Araç sürücüsü iddia edilen iki şahıs gözaltına alındı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 31.01.2022 - 06:59

Kaza yapan alkollü sürücünün aracı dik kaldı

Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta, E.Y yönetimindeki 34 SK 3916 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra, bir aracın üzerinde asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı değerlendirilen E.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

Sarhoş olan ve alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü, polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda alkolmetreye üfledi. E.Y'nin 1,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

E.Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

Kaza yapan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçların kaldırılmasından sonra olay yerinden çekici yardımıyla alındı.

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