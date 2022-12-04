Kaza yapan araç ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda bir araçla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobildeki iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araç ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tarık P'nin kullandığı 59 UM 065 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeyken Güzeltepe mevkisinde başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan Tarık P. ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza yapan araç ikiye bölündü, 2 kişi yaralandı - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...