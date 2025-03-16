Kaza yapan araç köprüde asılı kaldı

Gaziantep'te dün akşam saatlerine doğru İpekyolu mevkisi 5. Zırhlı Tugay Kavşağı'nda iddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki köprüde asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hafif ticari araç içerisinde bulunan aile ölümden döndü. Ekipler köprüde tehlikeli şekilde asılı kalan aracı çekici yardımıyla güçlükle indirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.