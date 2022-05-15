Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı

Atatürk Caddesi’nde 16 yaşındaki E.Ö. caddenin karşısına geçmek isterken gelen araçlardan dolayı yol ortasında durdu. O esnada 93 yaşındaki C.Y., kullandığı otomobille E.Ö.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen E.Ö. ciddi bir yara almazken, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

93 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ BASTONUYLA ARACINDAN İNDİ



Meydana gelen kaza sonrası ileri yaşından dolayı desteksiz yürüyemeyen sürücü C.Y., elindeki baston ile çarptığı çocuğun yanına geldi. Olayın etkisiyle tansiyonu yükselen 93 yaşındaki C.Y.’nin yol ortasında kalan otomobilini trafik polisleri kenara çekerken, sürücü çarptığı yayayla birlikte ambulans bekledi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hem sürücü hem de yaralı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.