Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşı önledi

Bolu’da İbrahim A. idaresindeki hafif ticari araç, Tepecik Mahallesi Mercan Sokak'ta, Mehmet Ali Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle ticari araç yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan evin bahçesine girdi. Kaza yapan aracın eve girmesini kaldırım taşları önledi.

Kazada, İbrahim A. ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Ev sahibi Ramazan Tepe, yaptığı açıklamada, kazanın olduğu sırada evde uyuduğunu belirterek, "Gürültüyle uyandım. Kazanın oluş şeklini görmedim" dedi.



Tepe, evin bahçesindeki kaldırım taşlarının aracın eve girmesini engellediğini söyledi.