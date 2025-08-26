Kaza yapan kadın, jandarmaya attığı konum ile kurtarıldı

Bursa'da motosikletiyle kaza yapan Aynur İ, kaybolduğu çalılıkların arasında jandarmaya attığı konum sayesinde bulundu.

Kaza yapan kadın, jandarmaya attığı konum ile kurtarıldı

İznik ilçesindeki kaza, dün saat 22.30 sıralarında Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir istikametine seyir halinde olan Aynur İ. yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılıklara devrildi.

Kazada yaralanan Aynur İ, bulunduğu bölgede kimse tarafından fark edilmeyince yardım istediği jandarma ekiplerine konum attı. Aynur İ., ekiplere attığı konum sayesinde bulunduğu yerden kurtarılırken, ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...