Kaza yapan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye çarpmak istemeyince dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi.

Kaza anını anlatan gördü tanığu Kemal Güler, şöyle konuştu:

"Motosikletli beş-altı metre sürüklendi. Sonra kalkar gibi oldu, ardından yeniden baygınlık geçirdi.

Olay yerine 112 ekipleri geldi ve hastaneye kaldırıldı. Motor birdenbire çıkınca, vurmamak için frene basıldı ancak motor kaydı. Şahıs yaralandı."