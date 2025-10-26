Kaza yapan motosiklete ambulans çarptı

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Avcılar istikametinde ilerleyen Samet Başaran'ın kullandığı motosiklet önünde seyir halinde olan araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken bu sırada, arkadan gelen ambulans da motosiklete çarptı. Kazada sürücü Başaran ile arkasında bulunan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Esat Alsaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.