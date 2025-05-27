Kaza yapan otomobil ağaçları devirip ters yöne geçti: 5 yaralı

İstanbul Kartal'daki kaza saat 22.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi.

Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 06 AUD 63 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 34 HAY 148 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 HAY 148 plakalı otomobil refüje çıkarak ağaçları devirip, ters yöne geçtikten sonra durabildi. Savrulan diğer otomobil ise refüje çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan otomobildeki 4 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Diğer otomobilde bulunan 1 kişi ise hafif yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle her iki istikamette trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan araçlardan birinde içki şişeleri olduğu görüldü.