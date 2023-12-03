Kaza yapan otomobil dere yatağına düştü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan başka bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobil dere yatağına düştü

Kaza, Beyşehir'in Eylikler Mahallesi'nde M.Ö.U. yönetimindeki otomobil, köprüyü geçerken tali yoldan köy yoluna çıkan Z.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç sürüklenerek dere yatağına düştü.

Kaza ihbarı üzerine adrese, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. 

Kaza yapan otomobil dere yatağına düştü - 1

Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile araçlar içerisinde yolcu olarak bulunan S.Ö., A.S., Ö.E.U., H.H.Ö., R.Ö.U. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Dere yatağındaki otomobil adrese çağrılan bir vinçle kaldırılarak kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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