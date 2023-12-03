Kaza yapan otomobil dere yatağına düştü

Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile araçlar içerisinde yolcu olarak bulunan S.Ö., A.S., Ö.E.U., H.H.Ö., R.Ö.U. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Dere yatağındaki otomobil adrese çağrılan bir vinçle kaldırılarak kaza yerinden kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.