Kaza yapan otomobil dereye uçtu: 8 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İstasyon Mahallesi, Turgut Özal Bulvarında meydana geldi.

İddiaya göre hafif ticari araç, ters yönden gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye uçtu. Çevre bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dereye uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişide yaralandı.