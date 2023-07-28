Kaza yapan otomobil piknik yapan aileye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yapan otomobillerden birinin piknik yapan aileye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gözünün önünde babasını kaybeden genç kadın ise büyük üzüntü yaşadı.

Kaza yapan otomobil piknik yapan aileye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

, saat 17.30 sıralarında Eskikaracakaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Üftade Nazlılar (41) yönetimindeki otomobil, Ahmet Akay (45) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarında otomobillerinin arkasında piknik yapan aileye çarptı.

Kaza yapan otomobil piknik yapan aileye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - 1 Uğur Koç (64)

Kazada Uğur Koç (64) hayatını kaybetti, Cavit Kılıç (64) yaralandı. Diğer aile fertleri kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Kılıç İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözünün önünde babasını kaybeden Merve Kılıç ise büyük üzüntü yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

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